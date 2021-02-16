Bağlar Belediyesi, ilçe merkezini yeni yollarla güzelleştiriyor

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, ilçe merkezinde vatandaşlar tarafından yeni yapıların oluşturulduğu yaşam alanlarını yeni yollar yaparak güzelleştiriyor.

Bağlar Belediyesi, ılıman bir iklimde geçen kış mevsimini iyi değerlendirerek ilçe merkezinde alt yapı hizmetlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Yeni yapıların inşa edildiği, modern yaşam alanlarının günden güne büyüdüğü ve ilçenin gelişen yüzü olarak kabul edilen Bağcılar Mahallesinde yeni imar alanlarının yer aldığı bölgelerde belediye tarafından ilk kez yol hizmeti kazandırılıyor. Bağcılar Mahallesi 1151. sokakta 1,6 kilometre uzunluğunda yeni yol kazandıran belediye ekipleri, eski Siverek yolu güzergahında da 2 kilometreden oluşan 4 kilometre yol açma çalışması yapılıyor.

Eski Bağlar bölgesinde de alt yapı yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Hatboyu Caddesi Direkhane mevkide 1 kilometre yeni yol çalışması yapılarak ulaşımdaki tıkanıklık çözüme kavuşturulması için çalışmalar devam ediyor.

Mahalle araları kilitli parke taşlarıyla döşeniyor

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla ilçenin her bölgesinde çalışma yaparak uzun yıllar ihmal edilen yerleşim yerlerinin sorunlarına çözüm üreten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mevlana Halit ve Kaynartepe mahallelerinin ara sokak ve kaldırımlarını yenileyerek kilitli parke taşlarını döşedi. Yapılan hizmetlerden memnun kaldıklarını belirten vatandaşlar, hizmet taleplerini zaman kaybetmeden yerine getiren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür etti.

“Cumhurbaşkanımızın çizdiği yolda ilerliyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağır bir yükü omuzlarına alarak millete ettiğini belirten Başkan Beyoğlu, “Bir yandan iç ve dış tehditlere boyun eğmeden dik bir duruş sergileyen, diğer yandan gece gündüz demeden millete hizmet eden ve ülkemizin geleceğine yön veren projeleri hayata geçirmekle uğraşan sayın cumhurbaşkanımızın bu fedakar mücadelesine karşı bize düşen kendisinin yükünü hafifletmektir. Bu yüzden göreve geldiğimiz günden bu yana büyük bir aşkla çalışarak bu sorumluluğu yerine getirmeye gayret ediyoruz. Bizden önce hizmet görmeyen ilçemizde halkımızın hak ettiği hizmetleri kazandırmak için yılın 365 günü aynı heyecanla yol alıyoruz” dedi.