Bağlar Belediyesi kendi üretimi olan asfaltla cadde ve sokakları güzelleştiriyor

Bağlar Belediyesi, bir süre önce hizmete açtığı asfalt plent tesisinde Karacadağ'a özgü olan bazalt taşından ürettiği sıcak asfalt ve mucur ile şehir merkezi ve kırsal yerleşim yerlerine hizmet vermeye devam ediyor.

Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesinde yapılan sıcak asfalt serimi ve yol bakım çalışmaları vatandaşları sevindirdi. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kendi üretimleri olan asfaltla ilçenin her yerine hizmet kazandırmak istediklerini söyledi. Beyoğlu, “Vatandaşlarımızın mutluluğu ve hak ettiği koşullarda yaşaması için imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Kendi tesislerimizde ürettiğimiz asfalt ve mucur ile tüm yerleşim yerlerimizi hizmetle tanıştırıyoruz. Bağcılar Mahallemizde asfalt serimi gerçekleştirdik. Planlı bir şekilde diğer mahalle, cadde ve sokaklarımız da bu hizmeti alacak” dedi.