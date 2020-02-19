Bağlar Belediyesi kendi ürettiği asfaltla asfalt seferberliğine hazırlanıyor

Doğu ve Güneydoğu'da Diyarbakır bazaltı olarak bilinen Karacadağ eteklerinden çıkan siyah bazalt taşı ile asfalt üreten ilk belediye olarak dikkat çeken Bağlar Belediyesi, yıllık 600 bin ton asfalt çıkarmayı planladığı kendisine ait asfalt plent tesisinden üreteceği asfaltla ilçede büyük bir asfalt seferberliğine hazırlanıyor. 2019 yılının sonuna doğru hizmete açılan tesiste asfalt üretimine kış koşulları nedeniyle ara verilirken, havaların ısınmaya başlamasından sonra üretime yeniden başlanacağı duyuruldu. Hava şartlarından dolayı kış döneminde asfalt üretimi ve asfaltlama çalışması yapamayan belediye, kendi tesisinden çıkacak asfaltın yaklaşık 50 bin tonu ile ilçe merkezindeki cadde ve sokaklar ile yerleşim yerlerinde asfalt serimi yaparak yıpranan bu alanları modern hale getirmeyi amaçlıyor.

Şehir merkezinde asfalt, kırsal mahallelere mucur çalışması

En uzun ömürlü asfalt olarak bilinen bazalt taşından üretilecek asfalt ile 2020 yılı içinde şehir merkezinde ihtiyaç duyulan tüm alanların asfaltlanması ve kırsal mahallelerde de mucur olarak bilinen stabilize çalışmalarının yapılması planlanıyor.

Bağlar'ın mahalle ve sokaklarını, caddelerini, vatandaşların yaşadığı her yeri dünyanın en uzun ömürlü ve kaliteli asfaltı ile tanıştıracaklarını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kış şartları nedeniyle ara vermek zorunda kaldıkları asfaltlama çalışmalarını havaların ısınmasıyla birlikte hızlandıracaklarını söyledi. Beyoğlu, “Kış döneminde havalar soğuk ve yağışlı olduğu için asfalt çalışması yapamıyoruz. Havaların ısınmaya başlayacağı bahar dönemi için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tüm ekiplerimizi ve imkanlarımızı devreye sokarak 2020 yılı sonuna kadar ilçe merkezinde ihtiyaç duyulan her yerde asfaltlama çalışması planlıyoruz. Yine kırsal mahallelerdeki yolları da mucur serimi yaparak ve eksiklerini gidererek vatandaşlarımız için modern hale getireceğiz. Belediyemize ait tesiste bazalt taşından yaptığımız asfaltı isteyen kurum ve kuruluşlar var. Bu konuda da yine milletimize hizmet olması ve belediyemize gelir sağlanması düşüncesiyle gerekli adımları atacağız” dedi.