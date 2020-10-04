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Bağlar Belediyesi kırsal mahalleleri yola kavuşturuyor

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, gerçekleştirdiği çalışmalarla kırsal bölgelerde yer alan mahalle ve mezralarda yeni inşa edilen yapıların yer aldığı yerleşim yerlerinin ulaşım sorununu çözmeye devam ediyor.

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, gerçekleştirdiği çalışmalarla kırsal bölgelerde yer alan mahalle ve mezralarda yeni inşa edilen yapıların yer aldığı yerleşim yerlerinin ulaşım sorununu çözmeye devam ediyor.


Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı yol yapım ve bakım ekipleri, Batı Çanakçı ve Alatosun mahallelerinde yol yapım ve bakım çalışmalarını yaparak kış mevsimi öncesinde buralarda yaşayan vatandaşların yüzünü güldürdü. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun ilçe tarihinde yapılmayan hizmetleri bir buçuk yılda yerine getirerek kırsal yerleşim yerlerini bu anlamda ihya ettiğini belirten mahalle muhtarları ve vatandaşlar, aralıksız şekilde sürdürülen hizmetlerin yaşam koşullarını ciddi anlamda rahatlığa kavuşturduğunu dile getirerek teşekkür etti.


Bağlar Belediyesi, son bir buçuk yılda 36 kırsal mahalle ve bu mahallelere bağlı mezralara 50 kilometreden fazla yeni yol hizmeti kazandırdı.

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