Bağlar Belediyesi kırsal yerleşim yerlerini yolla buluşturuyor

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, bir buçuk yılda kırsal yerleşim yerlerine 52 kilometre yeni yol kazandırarak vatandaşların ulaşım sorununu çözdü.

Yerel seçimlerin ardında 20 yıl sonra yönetim değişikliği yaşanarak HDP'den AK Partiye geçen Bağlar Belediyesi, bir buçuk yılda kırsal yerleşim yerlerine 52 kilometre yeni yol kazandırarak bu alanda önemli bir başarıya imza attı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin hem hafta içi hem de hafta sonunda aralıksız olarak yürüttüğü çalışmalarda bir hafta içinde 3 mahalle ve bu mahallelere bağlı mezraların yol sorunu çözüme kavuşturuldu. Alatosun Mahallesine bağlı Derbi Mezrası, Sarıdallı Mahallesi ile Kolludere Mahallesi ve mezralarında inşa edilen yeni yerleşim alanları, alt temel malzemeleri kullanılarak ulaşım için elverişli hale getirildi.

“İlçemizin her karışına hizmet götürmek istiyoruz”

Mahalle muhtarları ve kırsal yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlar, yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve çalışmayı gerçekleştiren ekiplere teşekkür etti. Göreve geldikten sonra kırsal yerleşim yerlerine yönelik hizmet seferberliği başlattıklarını belirten Başkan Beyoğlu, vatandaşların huzur ve refahını esas alarak çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Başkan Beyoğlu, “İlçemizin her karışını hizmetle tanıştırmak ve milletimizi mutlu etmek için gece gündüz yoğun emek ve mesai harcayarak çalışıyoruz. Bu anlayışla yolumuza devam edeceğiz” dedi.