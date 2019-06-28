Bağlar Belediyesi metruk yapıları yıkmaya başladı

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, vatandaşların şikayeti üzerine, uyuşturucu bağımlılarının mekanı haline gelen metruk binaları yıkmaya başladı.

Diyarbakır'da çarpık kentleşmenin hakim olduğu yerleşim yerlerinin başında gelen merkez Bağlar ilçesinde sahipleri tarafından çeşitli nedenlerle terk edilen ve zamanla uyuşturucu bağımlılarının mekanı haline gelen metruk yapılar, çevrede yaşayan vatandaşların kabusu haline geldi. Çocuklarının tehlike altında olduğunu ve aile düzenlerinin bozulduğunu belirten vatandaşların şikayetleri belediyeyi harekete geçirdi. Belediye ekipleri yıkımlara ağırlık verirken, yıkılma tehlikesi geçiren yapılardan tahliye edilen hak sahiplerine kira yardımı yapılıyor.

Belediye ekipleri Kaynartepe ve Muradiye mahallelerinde vatandaşların hayatını kabusa çeviren yapıların yıkımını dört koldan gerçekleştiriyor. Vatandaşların zarar görmemesi için güvenlik önlemlerini alarak bu yapıların üzerini brandalarla kapatan ekipler,50-60 yıllık olan yapıları yıkıyor.

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün raporu doğrultusunda bu yapıların hak sahiplerine kira yardımı da yapılarak mağdur edilmelerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Vatandaşlar yıkımlardan dolayı mutlu

Çevre sakinleri için büyük risk ve tehlike oluşturan yapıların yıkılmasından sonra bu yapılarda gerekli temizliğin de yine belediye tarafından yapılacağı belirtildi. Bağlar Belediyesi'nin metruk yapılar için başlattığı yıkım ve temizleme çalışmaları, vatandaşları da memnun etti. Bağlar Belediyesi'ne ve Bağlar Kaymakamlığı'na teşekkür eden vatandaşlar, “Böylelikle çocuklarımızla ilgili endişelerimiz ortadan kalkmış olacak” dedi.