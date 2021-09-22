Bağlar Belediyesi okul kantinlerini mercek altına aldı

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı gıda denetim ekipleri, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasından sonra okul ve pansiyonlarda bulunan kantinlere ve yemekhanelere yönelik denetimlere hız verdi. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatlarıyla ilçedeki eğitim kurumlarını mercek altına alan ekipler, tarihi geçen gıdalardan gıdaların hazırlanma koşullarına ve kantinlerin temizliğine kadar bir çok başlık altında denetimler uyguluyor. Kantin işletmecilerini uyaran ekipler, pandemi nedeniyle önemi artan sağlık kurallarından hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğini dile getirdi.

Diyarbakır'da öğrenci hacminin en fazla olduğu bölge olan Bağlar'da yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasından sonra gözler okul kantinleri ve yemekhanelerindeki gıdaların hijyen koşullarına çevrildi. Pandemi nedeniyle öğrencilerin sağlıklı şartlarda beslenmesi önem kazanırken, bu yönde çalışma başlatan Bağlar Belediyesi oluşturduğu ekiplerle sahada denetimler gerçekleştiriyor. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatlarıyla ilçenin her tarafında bulunan eğitim kurumlarının gıda hazırlanma ve sunum birimlerini mercek altına alan sağlık ekipleri ve gıda denetim ekipleri, tarihi geçen gıdalar, personel hijyen bakımı, kantinlerin zemin temizliği ve bakım onarımı, gıda sunumunda kullanılan araç ve gereçlerin hijyen olması, gıda üretim bölümlerinin steril olması gibi başlıklarda incelemelerde bulunuyor.

Açıkta gıda satışına izin yok

Kantin ve pansiyon işletmecilerini kurallara titizlikle uymaları konusunda uyaran ekipler, eğitim kurumlarının çevresinde faaliyet gösteren işletmelere de açıkta gıda satmamaları konusunda uyarılarda bulunarak sigara başta olmak üzere sağlığa zararlı ürünlerin satışı konusunda taviz verilmeyeceğinin altını çizdi. Bu arada Bağlar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan gıda denetim ekiplerinin ilçe genelindeki denetimleri de devam ediyor. Son olarak bir iş yerinde ele geçirilen bozulmuş, 40 kilogram beyaz etin ekipler tarafından imha edilerek ilgili işletme hakkında da yasal işlem uygulandığı bilgisi verildi.