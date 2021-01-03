Bağlar Belediyesi, polis merkezinin çevresini güzelleştirdi

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, ilçede bulunan 10 Nisan Polis Merkezinin çevre düzenlemesini gerçekleştirerek güvenlik güçleri için kullanışlı hale getirdi.

Bağlar Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü hizmetler kapsamında halkın huzur ve asayişi için mücadele eden güvenlik güçlerine ait yerleşke ve kampüsleri de yeniliyor. Son olarak ilçe merkezinde bulunan 10 Nisan Polis Merkezinin çevre düzenlemesi baştan aşağıya kadar yenilenerek güzelleştirildi. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla gerçekleşen çalışmalar kapsamında kampüs içerisinde sosyal aktivitelere uygun alanlar da oluşturuldu. Polis merkezinin çevresi, yenilenen haliyle hem güvenlik güçlerine hem de işlemler için gelen vatandaşlara huzurlu bir alan imkanı sunuyor.

"Güvenlik güçlerimizin huzurlu ortamda çalışmasını önemsiyoruz"

Güvenlik güçlerinin huzurlu ortamda görev yapmasına önem verdiklerini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Milletimizin huzuru için fedakarca çalışan kahraman güvenlik güçlerimizin sağlıklı koşullarda görev yapmasını önemsiyoruz. İlçemizde bulunan 10 Nisan Polis Merkezimizin çevre düzenlemesini gerçekleştirerek modern bir görünüm kazandırdık. Hem milletimize hem kamu güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerimize ve yine topluma hizmet veren kurum ve kuruluşlarımıza hizmet etmeyi görev biliyoruz. Bu anlayışla ilçemizi güzelleştirmeye devam edeceğiz" dedi.