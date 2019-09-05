Bağlar Belediyesi restore etti, vatandaş huzur buldu

Bakımsızlıktan dolayı madde bağımlıları ve zararlı alışkanlıkların meskeni haline gelen Gulan parkı, Bağlar Belediyesi'nin titiz çalışmasıyla vatandaşların huzur bulduğu alana dönüştü.

Bağlar Belediyesi, kısa süre öncesine kadar bakımsızlıktan dolayı olumsuz bir görüntünün hakim olduğu ve aydınlatma sistemi olmadığı için de akşam saatlerinde vatandaşların gitmekte çekindiği parkı kısa sürede cıvıl cıvıl bir yaşam alanı haline getirdi. Bakımsızlıktan dolayı madde bağımlıları ve zararlı alışkanlıkların meskeni haline gelen Gulan parkı, yapılan modern ve titiz çalışmalarla vatandaşların huzur bulduğu alana dönüşerek, tepki çeken eski halinden kurtulup halktan övgü alan bir görüntüye kavuştu.

Hem aydınlatıyor, hem tasarruf sağlıyor

Çevre düzenlemesi ve alt yapıdan kaynaklanan eksikleri giderilen park, gelişmiş son teknolojik imkanlar kullanılarak led aydınlatma sistemi ile donatıldı. Birçok renkten oluşan yeni aydınlatma sistemi parkın çehresini değiştirirken, ışıl ışıl bir görüntü kazanan parkın yeni yüzü buraya akın eden vatandaşları cezbediyor. Zaman ayarlı olan led aydınlatma sistemi, gece saatlerinde tasarruf moduna geçerek aynı zamanda ekonomik tasarruf da sağlıyor.

“Parklarımızı huzur adası haline getirmek istiyoruz”

Vatandaşların huzurlu ortamda zaman geçirmesi için hizmette sınır tanımadıklarını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediyeye bağlı tüm parkları huzur adası haline getirmek istediklerini söyledi. Beyoğlu, “Gulan parkımız vatandaşlarımızın huzur içinde aileleriyle zaman geçirebileceği bir yaşam haline geldi. Amacımız bu güzel görüntüyü, tüm parklarımıza ve yaşam alanlarımıza hakim kılmaktır. Bu parklarımıza yakın zamanda çalışmalarına başlamayı planladığımız iki yeni ve çok amaçlı parkımızı da ekleyeceğiz inşallah” dedi.

Vatandaşlar parkın yeni halinden memnun

Parkın yeni hali, akşam saatlerinde aileleriyle birlikte parka gelerek huzurlu ortamda dinlenme imkanı bulan vatandaşları memnun ediyor. Parkta dinlenen vatandaşlardan Yusuf Çelik, “Daha önce çok bakımsızdı. Aydınlatma sistemi yoktu, çevre düzenlemesi ve alt yapısı çok kötüydü. Gece saatlerinde uyuşturucu ve madde bağımlıları buralarda cirit attığı için ne kendimiz ne de ailelerimiz gelemiyordu. Şimdi belediyemizin yaptığı hizmetle çok güzel bir görüntü kazandı. Ailelerimizle beraber huzur içinde dinlenip zaman geçiriyoruz. Çocuklarımız oyun oynuyor. Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.