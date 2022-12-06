Bağlar Belediyesi, semt pazarının kurulduğu bölgeyi hijyen hale getirdi

Diyarbakır'da Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, mahalle gezileri çerçevesinde vatandaşın taleplerini dinledi.

İlçede vatandaşlara yönelik buluşmaları sürdüren Beyoğlu, gittiği mahallelerde vatandaşların hem memnuniyeti, hem de talepleriyle karşılaşarak verdiği anlık talimatlarla çözüm üretilmesini sağladı.

Yunus Emre, Fatih ve Bağcılar Mahallelerinde 8 eve misafir olan Beyoğlu, Yunus Emre Mahallesi'nde semt pazarının kurulduğu bölgenin temizlenmesi için belediyenin temizlik ekiplerine talimat verdi.

Beyoğlu ile görüşen vatandaşlar, “Her gün bir cadde ve sokakta sizi görmek mümkün. İhtiyaç sahibi kimselerin umudu oldunuz. Bundan dolayı sizden razıyız. Bir talebimiz daha var. Semt pazarı burada kuruluyor, pazarın olduğu günler balık kokusundan ve kötü kokulardan geçilmiyor. Bundan çok rahatsız oluyoruz” dedi.

Beyoğlu'nun talimatıyla harekete geçen belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgede geniş çaplı temizlik çalışması gerçekleştirerek alanı baştan aşağı hijyen hale getirdi. Kötü kokulardan arındırılan alan ayrıca deterjanlı suyla temizlendi.