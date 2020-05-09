Bağlar Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması gününde 5 mezranın yolunu tamamladı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçe Belediyesi, kısıtlamayı fırsat bildi, 5 mezranın yolunu tamamladı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçe Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşın uygulanan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda kırsal yerleşim yerlerindeki belediyecilik hizmetlerini aksatmadan sürdürdü. 5 mezradaki yol yapım ve bakım çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen çalışan belediye ekipleri, Uzunbahçe, Övündüler, Ekince, Oğlaklı ve Molla Ali köyü mezralarında yeni yerleşim yerlerinin yol yapım çalışmalarını tamamlayarak ulaşım sorununu çözüme kavuşturdu.

"Bizim için hizmette mazeret yok "

Vatandaşlara hizmet götürebilmek için yoğun bir mücadele içerisinde olduklarını ifade eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Covid-19 salgını ülkemizde görülmeye başlandığı tarihten bu yana salgına karşı tedbirlerimizi en üst seviyede almaya devam ederken diğer belediye hizmetlerimizi de aralıksız sürdürüyoruz. Ramazan ayı başladıktan sonra ve sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde de çalışmalarınızı yapıyoruz. Bizim için hizmette mazeret yok. Vatandaşlarımızın huzuru ve mutluluğu için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bugün 5 kırsal mezramızın yolunu tamamlayarak milletimizin hizmetine sunduk. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gıda desteğini sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde de devam ediyor, kendi imkanlarıyla temin ettikleri paketleri vatandaşları ziyaret edip kendi elleriyle teslim ediyoruz. Bir yandan hizmet belediyeciliği diğer yandan sosyal belediyecilik yaparak gönüller kazanmaya devam ediyoruz. Vatandaşımız mutlu olursa biz de mutlu oluyoruz bizim için hizmetin anlamı budur” dedi.