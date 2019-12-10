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Bağlar Belediyesi tarafından 'Hoşgeldin bebek' projesi

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun eşi Dürdane Beyoğlu, ’Hoşgeldin Bebek’ projesi kapsamında Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’nde dünyaya yeni gelen bebekleri ziyaret ederek bebek çantası hediye etti.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu, 'Hoşgeldin Bebek' projesi kapsamında Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde dünyaya yeni gelen bebekleri ziyaret ederek bebek çantası hediye etti.


Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu, yeni doğum yapan kadınlar için anlamlı bir projeyi hayata geçirdi. 'Hoşgeldin Bebek' adı verilen proje kapsamında Diyarbakır Kadın Hastalıkları Ve Doğum Hastanesi'nde dünyaya yeni gelen bebekleri ziyaret eden Beyoğlu, bebek çantası hediye etti. Yeni doğum ünitesinde hayata gözlerini açan bebekleri ve annelerini ziyaret eden Dürdane Beyoğlu, doğum yapan kadınlarla tek tek görüşerek hayırlı olsun dileğinde bulundu. Beyoğlu'nun bebek çantası hediye ettiği anneler, anlamlı buldukları bu davranıştan dolayı kendisine teşekkür etti.


AK Parti Bağlar Kadın Kolları Başkanı Fatime Alakuş ve Diyarbakır Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Müdür Yardımcısı Ömer Can Sürer'in de katıldığı ziyarette Dürdane Beyoğlu, yeni doğan bebekleri kucağına alarak bir süre sevdi.



“Yeni doğum yapan annelerin yanında olmak istedik”


Bu proje ile yeni doğum yapan kadınların yanında olduklarını hissettirmek istediklerini belirten Dürdane Beyoğlu, son derece kutsal olan annelik duygusunu tadan çiçeği burnunda anneleri tebrik etti. Beyoğlu, ”Annelik dünyadaki en kutsal ve ulvi duygulardan biridir. Aynı zamanda kolay değildir,zorlukları vardır. Biz de tam bu noktada hayata yeni gözlerini açan yarınlarımızın umudu bebeklerimizin kıymetli annelerini tebrik etmek ve yanlarında olduğumuzu hissettirmek amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. Hayırlı evlat yetiştirmek hepimizin arzusudur. Bu vesile ile yeni doğmuş olan evlatlarımıza,bebeklerimize sağlıklı ve hayırlı bir gelecek dileyerek annelerimize de geçmiş olsun temennilerimizi sunuyoruz” dedi.

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