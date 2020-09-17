İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bağlar Belediyesi, uzun yılların yol sorununu çözüyor

Diyarbakır’da uzun yıllardır ihmal edilen yol sorunu Bağlar Belediyesi tarafından çözüme kavuşturuluyor.

Diyarbakır'da uzun yıllardır ihmal edilen yol sorunu Bağlar Belediyesi tarafından çözüme kavuşturuluyor.


Diyarbakır'da Nevroz ve Aram Tigran caddelerini birleştirerek imar yoluna ve havalimanına bağlayan alanda uzun yıllardır ihmal edilen yol sorunu Bağlar Belediyesi tarafından çözüme kavuşturuluyor. AK Partili Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatı ile başlatılan çalışmalarda 20 metre genişliğinde ve 2 kilometre uzunluğunda olacak yolun çalışmalarına başlandı.


Okul, cami ve çok sayıda esnafın yer aldığı güzergahın yapılacak çalışmayla aynı zamanda kentin en uzun ve geniş caddelerinden biri haline getirilmesi hedefleniyor. Yolun hizmete açılmasıyla Karacadağ bölgesi ve Siverek yolundan gelip havaalanı mevkisi ve şehir içine doğru akan trafiğin de kısalması ve rahatlaması bekleniyor. Bağlar Belediyesi, ilçenin diğer bölgelerinde de yeni yol yapma, yol bakım ve asfaltlama hizmetlerini devam ettiriyor. Çalışmaların kış mevsimine yetiştirilmesi amaçlanıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.