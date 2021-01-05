Bağlar Belediyesi yeni yıla yeni hizmetlerle başladı

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, Özdemir Mahallesine 3.5 kilometre yeni yol kazandırarak ulaşımda yıllardır yaşanan sıkıntılara son verdi. 5 Nisan Mahallesinde ise kaldırımlar yenilenerek ara sokaklar parke taşlarıyla güzelleştirildi.

Bağlar Belediyesi, 2019 ve 2020 yıllarında ilçenin her tarafına hizmet çalışması yayarken 2021 yılına da hızlı bir giriş yaptı. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kırsal Özdemir Mahallesinin uzun yıllardır devam eden ve vatandaşların şikayetine konu olan yol sorununu çözüme kavuşturdu. Mahalle merkezinde 3.5 kilometreyi kapsayan yeni yol açılarak ulaşımda yaşanan aksaklıklara son verildi. Alt temel ve üstyapı malzemeleri döşenerek inşa edilen yol, yapılan çalışmaların ardında vatandaşların hizmetine sunuldu. İlçe merkezinde ise kaldırım yenileme ve parke taşı yenileme çalışmaları devam ediyor. 5 Nisan Mahallesinde bozulan kaldırımların alt yapısı düzeltilerek ara sokaklar parke çalışmalarıyla ulaşım için elverişli hale getirildi.

Esnaf ve vatandaş buluşması

Belediye ekipleri ilçeyi güzelleştirme çalışmalarına devam ederken, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ise geçen iki yılda geleneksel hale getirdiği esnaf ziyaretlerinde yeni yılın ilk çıkarmasını Dörtyol Caddesine yaptı. Vatandaşların ilgisine tek tek selam verip sohbet ederek karşılık veren Başkan Beyoğlu, girdiği iş yerlerinde esnafların taleplerini dinleyerek alışverişe gelen vatandaşlarla dertleşti, belediye hizmetlerinden memnun olup olmadıklarını sordu. Çeşitli konulara ilişkin sorun ve taleplerini aktaran vatandaşlar ise genel anlamda hizmetlerden memnun olduklarını dile getirerek pandemi koşullarına rağmen halkla olan bağını koparmayarak cadde ve sokakları arşınlamasından dolayı Başkan Beyoğlu'na teşekkür etti.

"2021 yılı hizmette doruğa ulaştığımız yıl olacak"

Hizmette sürekliliğin esas olduğunu belirten Başkan Beyoğlu, "2019 ve 2020 yıllarında ilçe tarihinin en güzel hizmetlerini yaptık. Ama bununla yetinmeyeceğiz. Şimdi çıtayı daha yukarıya çektik. 2021 yılı bu bakımdan inşallah doruk noktasına ulaştığımız dönem olacak" dedi.

Başkan Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile beraber Kaynartepe Mahallesinde ise 4 aileye misafir oldu. Samimi bir ortamda geçen ziyarette Beyoğlu, kentsel dönüşümün yapılacağı mahallenin bu çalışmaların ardında hak ettiği değeri kazanarak vatandaşlar için huzur adası haline geleceğini ifade etti.