Bağlar Belediyesi yoğun talep üzerine mesleki ve beceri kurslarının merkez sayısını arttırdı

Yeni dönem için ön kayıt işlemlerine başlanırken, yoğun talep üzerine Bağcılar bölgesinde de kurs merkezleri tahsis edilerek, kurs yeri sayısı 8'e yükseltildi.

30'u aşkın atölyede 40'tan fazla usta öğreticinin nezaretinde binlerce vatandaşa ücretsiz hizmet verildiğini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ”Geride kalan dönemde kurslarımızın başarı yüzdesi tahmin ettiğimizden daha yüksek oldu. Vatandaşlarımızın talebi üzerine kurs merkezi sayısını artırdık. Mesleki, teknik ve beceri alanlarında eğitim almak isteyen tüm vatandaşlarımızı bu imkanlardan istifade etmeye davet ediyoruz” dedi.

İlçenin gelişen yüzü Bağcılar'da kurs merkezleri açıldı

Bağlar Belediyesi Kadın Ve Aile Müdürlüğü bünyesinde önceki dönemlerde eski Bağlar bölgesinde beş merkezde verilen mesleki, teknik ve beceri kurslarının merkez sayısı artırıldı. Vatandaşların talebi üzerine Bağcılar Mahallesi'nde de belediyeye ait üç merkez tahsis edildi. Kardelen Kadın Evi, Kaynartepe Solin, Günışığı,Alay Solin, Bağ Evi,Fidanlık, Spor Salonu ve Ayşe Şan Parkı'nda olmak üzere toplam 8 merkezde kurslar verilecek. Yeni dönem kurslarına katılmak isteyen vatandaşlar için ön kayıtlar başlarken, bugüne kadar kurslardan beş bin insanın yararlandığı kaydedildi.

Kursların yoğun bir talep gördüğünü, bundan dolayı merkez sayısını artırdıklarını anlatan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, özel eğitim kurumu standartlarında ücretsiz olarak verdikleri kursların her yaş grubundaki vatandaşlara çok büyük yararlar sağladığını belirterek 30'dan fazla başlık altında düzenlenen kurs faaliyetlerinde alanında uzman 40'tan fazla usta öğreticinin çalışmasıyla ekonomik hayata da ciddi ciddi katkılar sağlandığına dikkat çekti.

“Vatandaşlarımızı bu güzel hizmetlerden yararlanmaya davet ediyoruz”

Kursların formatının her yaş ve her kesimdeki vatandaşlara hitap ettiğini belirten Başkan Beyoğlu, ”Medeni ve gelişmiş toplumların inşasında her şey eğitimle başlar. Biz insanı esas alan bir anlayışa sahibiz. Bu yüzden yapmış olduğumuz tüm hizmetlerde insanımızın geleceğini hesap ederek hareket ediyoruz. Eğitime çok büyük önem veriyoruz. Bu kurslarımızda vatandaşlarımız A'dan Z'ye kadar bir çok alandaki eksiklerini giderme imkanı buluyor. Eğitim faaliyetlerinden mesleki, teknik ve beceri kurslarına kadar çok geniş bir çalışma yürütüyoruz. Geçen dönem çok başarılı olduk. Vatandaşlarımızın yeteneklerini keşfetmelerine imkan tanıyoruz. Kurslarımız milli ve manevi eğitime, istihdama, kültürel gelişime de aynı zamanda katkı sağlıyor. Talep üzerine kurs merkezi sayısını artırdık. Ön kayıtları almaya başladık. Tüm vatandaşlarımızı bu güzel hizmetlerden yararlanmaya davet ediyoruz" diye konuştu.