Bağlar Belediyesi yol asfaltlama çalışmalarına devam ediyor

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, ilçede ulaşımı elverişli hale getirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince bin 500 ton asfalt serimi gerçekleştirildi. 500 metre uzunluk ve 12 metre genişliğindeki caddede asfaltlamanın yapıldığı alanda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Ramazan ayında olmalarına rağmen hizmet çalışmalarını aksatmadan sürdürdüklerini ifade etti. Çevrede yaşayan vatandaşlarla görüşerek yapılan çalışmalar hakkında görüş ve taleplerini dinleyen Başkan Beyoğlu, bir yandan yeni ulaşım ağlarında ilk kez asfaltlama yaparken, diğer yandan da uzun yıllar yenilenmediği için bozulan bölgelerde asfalt yenileme çalışmalarını hayata geçirdiklerini kaydetti. Çalışmaları gerçekleştiren ekiplere teşekkür ederek başarı dileğinde bulunan Beyoğlu, “Buradaki çalışmaları tamamladıktan sonra hizmet bekleyen diğer cadde ve sokaklara yöneleceğiz. Bugüne kadar verdiğimiz sözleri yerine getirmenin huzurunu ve mutluluğuyla daha çok hizmet üretmek istiyoruz” dedi.