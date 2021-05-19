Bağlar Belediyesi, yol yapım çalışmalarına devam ediyor

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, Ramazan Bayramı nedeniyle kısa süreliğine ara verdiği hizmet çalışmalarını yeniden hızlandırdı.

Mevlana Halit Mahallesi'nin bazı cadde ve sokaklarında sıcak asfalt serimi çalışmaları başlatılırken, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmaları takip eden AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Ferit Tutşi'den bilgi aldı. Ekiplere talimatlar veren Beyoğlu, çalışmaları izleyen mahalle sakinleriyle de görüşerek memnuniyetlerini sordu. Yapılan hizmetlerden çok memnun olduklarını anlatan vatandaşlar, Beyoğlu'na teşekkür etti.

Parke taşı döşeme ve yeni yol çalışmaları

Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde yaşam alanlarını güzelleştirme çalışmalarını sürdürürken, Bağcılar Mahallesi'nin bazı sokak ve kaldırımları yenilenerek parke taşları döşendi. Kırsalda yürütülen hizmet çalışmalarında ise Molla Ali ve Karahan mahallelerinin bazı bölgelerine yeni yollar kazandırılarak buralarda yaşayan vatandaşların hizmetine sunuldu.