Bağlar Belediyesi yürüyüş yolunu tamamladı

AK Partili Bağlar Belediyesi, Gül Bahçesi ve Diyala Parkı'nı Şanlıurfa yoluna bağlayan alana yürüyüş ve bisiklet yolu kazandırdı. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu,"Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla spor yapabileceği güzel bir hizmet oldu. Bu tür hizmetlerimizi ilçemizin diğer bölgelerine de kazandırıyoruz" dedi.

Bağlar Belediyesi,vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve spor yapmalarına imkan tanımak amacıyla park ve dinlenme alanlarına modern standartlara sahip yürüyüş yolları kazandırıyor. Bağcılar bölgesinde bulunan Gül Bahçesi ve Diyala Parkı'nı Şanlıurfa yoluna bağlayan alanda 940 metre uzunluk ve 5 metre genişliğinde yürüyüş yolu tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yürüyüş yolunun olduğu bölgede incelemelerde bulunarak yapılan güzel hizmet nedeniyle emeği geçenleri tebrik etti.

"Huzur İçerisinde Buralarda Spor Yapabilirsiniz "

Vatandaşların sağlıklı koşullarda spor yapmalarını sağlamaya yönelik projeleri büyük bir gayretle hazırlayarak hayata geçirdiklerini belirten Başkan Beyoğlu, "29 ayda milletimizin kaynaklarını hizmete dönüştürmek suretiyle Bağlar'da bugün herkes tarafından fark edilebilen ve hemşehrilerimizin takdirini kazanan değişime hep beraber imza attık. Vatandaşlarımızın sağlıklı koşullarda spor yapmasını sağlamak amacıyla parklarımıza spor ve sosyal aktivite alanları kazandırıyoruz. Gül bahçemizi Şanlıurfa yoluna bağlayan bölgede göz kamaştıran yürüyüş yolu yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olduk. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.