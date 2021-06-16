Bağlar Belediyesinden 4 koldan hizmet seferberliği

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, havaların ısınmasından sonra yoğunlaştırdığı altyapı ve üstyapı yenileme çalışmalarını ilçenin dört bir yanında sürdürüyor.

AK Partili Bağlar Belediyesi, yaz döneminin gelmesinden sonra ilçe genelindeki altyapı ve üstyapı yenileme çalışmalarında tempoyu doruk noktasına ulaştırdı. Bir günde 15 ayrı noktada farklı hizmetlere imza atan yapan belediye ekiplerinin çalışma temposu vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılanıyor. Başkan Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla ilçenin her bölgesine yayılan ekipler, eş zamanlı olarak 9 merkez mahallesi ve 2 kırsal mahalle olmak üzere 11 mahallede altyapı yenileme çalışmaları yaparken, ilçenin geleceğine yön veren projelerde de çalışmalar sürdürülüyor.

Belediye ekipleri kırsal Alatosun ve Kırkkoyun mahallelerinde stabilize yol çalışması yaparak yeni açılan yaşam alanlarına yol kazandırırken, merkez Bağcılar Mahallesi'nde 3 ayrı sokakta asfalt döşeme çalışması gerçekleştirildi. Selahattin Eyyubi, Yeniköy ve Bağcılar mahallelerinin bazı sokaklarında kaldırım yenileme çalışması yaparak buraları güzelleştiren ekipler, Mevlana Halit Mahallesi'nde de sokak ve kaldırım sağlıklaştırma hizmetlerini gerçekleştirerek yeni bir görünüm kazandırdı.

Bağ evi ve bisiklet yolu projelerine devam

Belediyenin elit projelerinde de çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. 35 bin metrekarelik alanda inşa edilen Bağ Evi Projesinde altyapı tamamlanarak üst yapıya başlanırken, Diyala Parkı Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projesinde hummalı bir çalışma ile sona doğru geliniyor. Belediye ekipleri, vatandaşların büyük ilgisini çeken gül bahçesinde çim bakım çalışması gerçekleştirerek olası tahribatlara karşı tedbir alırken, esnaf kesiminin yaşadığı Mega Sanayi Bölgesinde ise imar yolları açarak çevre düzenlemesi ve parke döşeme çalışmalarına devam ediyor.

“Kaynakları doğru kullanınca hizmet farkı oluştu”

Devam eden çalışmaları yakından takip eden ve bazılarını ziyaret ederek inceleyen Başkan Hüseyin Beyoğlu, milletin kaynaklarını millete hizmete dönüştürerek 26 ayda çok ciddi sonuçlar aldıklarını söyledi. Beyoğlu, “Bugün artık vatandaşın rahatlıkla ulaşabildiği, zaman kaybı yaşamadan hizmet alabildiği bir belediye yapısını oluşturmuş durumdayız. Tüm ekiplerimiz özverili bir şekilde karış karış hizmet ediyor. Kaynaklar milletin yararına değerlendiriliyorsa demek ki hizmet yapılabiliyormuş. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki devletimizin kullanmamıza imkan sunduğu kaynakları yerinde kullanınca ortaya 26 ayda bu değişim ve hizmet farkı çıktı. Bundan sonra daha çok çalışacağız. Milletimize bunun sözünü veriyoruz” dedi.