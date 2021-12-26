Bağlar Belediyesi'nden aralıksız hizmet

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, olumsuz hava şartlarına rağmen ilçe merkezi ve kırsal bölgelerde üst yapı hizmetlerini sürdürüyor.

Merkez Yeniköy ve Bağcılar mahallelerinde bazı sokakların tahrip olan kaldırımları yenilenerek parke taşlarıyla döşendi. Uzun yıllar yenilenmediği için kullanılamaz hale gelen kaldırım ve parke taşlarının modernize edilmesi mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kırsal yerleşim yerlerinde de hizmet çalışmalarına devam ederek vatandaşların taleplerini yerine getirmeye devam ediyor. Siverek yolunu Karahan Mahallesi'ne bağlayan yolda beton borular döşenerek su ve sel taşkınlarına karşı önlem alındı. Kırsal Körtepe Mahallesi'nde de beton boru döşeme çalışmaları yapılarak geçmiş yıllarda yaşanan olumsuzluklar ortadan kaldırıldı.

Sadece bir gün değil, her gün hizmet prensibi ile hareket ederek mevsim ve hava koşulları ayrımı yapmadan hizmeti sürekli hale getirdiklerini belirten Başkan Hüseyin Beyoğlu, Övündüler Mahallesi'ne bağlı Tokaçlı Mezrası'nda vatandaşlar tarafından hayata geçirilen yeni yapıların bulunduğu bölgeye 400 metre uzunluğunda yeni ve kullanışlı yol kazandırdıklarını söyledi. Başkan Beyoğlu, “Fedakarca bir ruh ve yüksek bir azimle görev yapan birimlerimizin gayretleriyle Bağlar'da pratik ve çözüm odaklı hizmet anlayışını hakim kıldık. Nerede hizmete ihtiyaç varsa biz orada olmaya devam edeceğiz” dedi.