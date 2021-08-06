Bağlar Belediyesi'nden aşı konusunda örnek çalışma

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, kurum çalışanlarını aşı olmaya teşvik etmek için çalışma başlattı. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talebiyle başlatılan çalışmalarda şu ana kadar personelin yüzde 80'inin aşı olduğu kaydedildi.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, iki yıldan beri dünyada ve ülkemizde yaşamı olumsuz etkileyen korona virüs salgınına karşı örnek bir çalışmaya imza attı. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talebiyle başlatılan çalışmada belediye çalışanları aşı olmaya teşvik ediliyor. Şimdiye kadar personelin yüzde 80'inin aşı olduğu ifade edilirken, aşı olmayanların ikna edilmesi için toplantılar düzenleniyor. Belediye meclisinin aldığı kararla tüm personellerle toplu ve bire bir görüşmeler yapılarak salgının taşıdığı risklere dikkat çekiliyor, neden aşı olunması gerektiği ifade ediliyor. Tavsiye niteliğindeki toplantılarla tüm personellerin aşılanması amaçlanıyor. Bağlar Belediyesi Meclisi Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Hasan Fidan ile Bağlar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Veysi Çelebi'nin katıldığı toplantılarda aşı olmayan personellere bu konuda bilgiler aktarılıyor.

“Vatandaşlarımıza örnek olsun diye bu çalışmayı başlattık”

Şu ana kadar bin 200 personelden 900'unun açı olduğunu belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bu çalışma ile Bağlar halkı için de iyi bir örnek olmayı amaçladıklarını söyledi. Diyarbakır'da vaka sayısının yükselişte olduğunu anlatan Beyoğlu, “Son açıklanan verilerde kentimizin durumu iyi değil. Aşılama ve tedbirlere uyma konusunda sıkıntılar var. Devletimiz aşı tedarik konusunda vatandaşımıza çok şükür hiçbir sıkıntı yaşatmadı. Dünyada vatandaşını ücretsiz aşılayan ve aşı temininde sorun yaşamayan ender ülkelerdeniz. Diyarbakır olarak bu olumsuz tabloyu değiştirmek bizim elimizde. Vatandaşlarımıza örnek teşkil etmesi için personelimize yönelik güzel bir çalışma başlattı. Şu ana kadar personelimizin önemli kısmı aşı oldu. Oluşturduğumuz ekip ve ikna çalışmalarıyla kalan personelimiz de inşallah aşı olacak. Hem kendimiz hem de ailemiz ve sevdiklerimiz için mutlaka aşı olalım. Aşı ile beraber maske, sosyal mesafe ve temizlik gibi tedbirlere riayet edelim. Bağlar halkının sağduyusuna güveniyorum. Bilimsel temeli olmayan söylentilere değil, bilime ve devletimize itibar edelim” dedi.