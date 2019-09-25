Bağlar Belediyesi'nden botanik parka dönüştürülen okula kırtasiye desteği

Bağlar Belediyesi bu kez okulda öğrenim gören çocuklara eğitim seti hediye etti.

Daha önce kullanılamaz halde olan okulun bulunduğu alan yapılan çalışmalarla botanik ve organik bahçeye dönüştürüldü. Bahçelerine meyve fidanları dikilen okulun asfalt olan bahçesi kilitli taşlarla yenilenerek renkli bir görüntü kazandı. Okulun fiziki koşullarını değiştiren Bağlar Belediyesi bu kez okulda okuyan öğrencilere eğitim seti ve kırtasiye yardımında bulundu.

Okul yönetiminin daveti üzerine okula gelen Bağlar belediye Başkan Yardımcısı Muhammed Akar, öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Çocuklarla yakından ilgilenen Akar, halk oyunları ekibinin sunduğu gösteriye de eşlik etti. Daha sonra sınıfları dolaşan Başkan yardımcısı Akar ile beraberindekiler okul hakkında bilgiler aldı.

“Eğitime destek vermeye devam edeceğiz”

Akar, Bağlar Belediyesi olarak eğitime destek vermekten mutlu olduklarını belirterek bu tür hizmetlerin devam edeceğini söyledi. Akar, “Bu okulumuz botanik bahçesi, hayvan barınakları, spor alanları, teknoloji sınıflarıyla ve daha birçok yenilikle örnek bir okul haline geldi. Belediye olarak bu tabloya katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Hasan Basri Güzeloğlu ile Bağlar Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu'nun başlatmış olduğu temizlik seferberliği ile okullarımıza, caddelerimize, sokaklarımıza yani hayatın dokunduğu tüm alanlara hizmetlerimizi aralıksız götüreceğiz. Hem bu okulumuzda hem de Bağlar ilçemizde bulunan diğer okullarımızda desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Karacadağ'ın en ucundaki köyümüzdeki okullara da uzak demeden hizmetlerimizi götürmeye gayret edeceğiz. Ben de eski bir öğretmenim, 10 yıllık bir eğitimci geçmişim olması nedeniyle eğitim camiamızın talep ve isteklerini çok derinden bilirim ki bunun için buradayım” dedi.