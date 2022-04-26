İhlas Haber Ajansı

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Bağlar Belediyesinden canlı yayında temizlik ürünleri ihalesi

AK Partili Bağlar Belediyesi, şeffaf yönetim anlayışı gereği belediye neznindeki ihale ve alım işlemlerini kamuoyuna açık bir şekilde canlı yayınlamaya devam ediyor.


Belediyenin Bağcılar Mahallesi Havaalanı Yolu üzerinde bulunan Şehit Atakan Arslan Ek Hizmet Binasında gerçekleştirilen temizlik ürünleri ihalesi Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla belediyenin sosyal medya hesaplarında canlı yayınlandı.


Temizlik ürünleri temin edilecek


11 firmanın iştirak ettiği ihale şeffaf bir şekilde tamamlanırken, ihalenin sonucu ilgili kurumların değerlendirmesi ve itiraz süresinden sonra belli olacak. İhale sonrasında belediyenin temizlik hizmetlerinde kullanacağı ürünler ilgili firmadan temin edilecek. İhaleye katılan firmalar, ihalenin adil koşullarda gerçekleştiğini ifade ederek Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür etti.

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