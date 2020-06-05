Bağlar Belediyesinden cuma namazını kılan vatandaşlara korona virüs hizmeti

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, normalleşme adımları kapsamında yeniden kılınmaya başlanan cuma namazlarına hem ev sahipliği yapıyor hem de namaz kılan vatandaşlara sunduğu hizmetler ile takdir topluyor.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatı ile çalışma yapan belediye ekipleri vatandaşlara hizmet verdi. Belediyeye ait parklar ve yeşil alanlar geçen hafta olduğu gibi bu hafta da cuma namazına özel olarak hazırlandı. Belediyenin ek hizmet binasına ait yeşil alan ve halı saha cuma namazı için hizmet verdi. Bağlar Belediyesi Sosyal İşler ve Kültür Müdürlüğü tarafından hazırlanan organizasyonda ibadete gelen vatandaşların ateşleri ölçülüp kendilerine maske dağıtıldı. Dezenfektan hizmeti sağlanarak alana alınan vatandaşlar için sosyal mesafe kuralı da işletildi.

Namazlarını eda eden vatandaşlar, daha sonra kontrollü bir şekilde alandan ayrıldı.