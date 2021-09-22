Bağlar Belediyesinden Diyarbakır emniyetinin 'Narko Alan' uygulamasına destek

Son iki buçuk yılda Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki 343 metruk yapıyı yıkan Bağlar Belediyesi, eylül ayı içerisinde madde bağımlıları ve satıcılarının yuvası haline gelerek bölgedeki vatandaşların huzurunu kaçıran 5 yapıyı daha ortadan kaldırdı. Belediye, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce başlatılan 'Narko Alan' uygulamalarına da destek verdi.

Bağlar'da vatandaşların huzurunu kaçıran ve gençleri tuzağa düşüren madde bağımlıları ve bunların yuvalandığı metruk yapılarla mücadele devam ediliyor. Uzun yılların ihmali olan kullanılamaz haldeki yapıları yıkan Bağlar Belediyesinden sonra İl Emniyet Müdürlüğü tarafından da tacir ve bağımlılara yönelik çalışma başlatılması bölge halkınca memnuniyetle karşılandı. Emniyet ekipleri sokaklarda çalışma yaparken, Bağlar Belediyesi

ekipleri de metruk yapılara aman vermiyor. Son olarak biri Yunus Emre Mahallesi'nde vatandaşların şikayeti sonucu olmak üzere 5 yapı daha yıkılarak temizlendi.

"Emniyetimizin çalışmalarına tam destek veriyoruz"

Göreve geldikten sonra 343 metruk yapıyı ortadan kaldırdıklarını anlatan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, emniyetin çalışmasından sonra bu konudaki mücadelenin çok daha kararlı hale geldiğini kaydetti. İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın'a teşekkür eden Beyoğlu, "İki buçuk yıldır mücadele veriyoruz. Bunun için özel ekipler oluşturduk. Hızlı bir şekilde encümen kararları alarak yıkımları gerçekleştiriyoruz. Son bir ayda 5 yapıyı daha kaldırdık. Emniyet Müdürlüğümüz tarafından başlatılan çalışmayı çok değerli buluyor ve tam destek veriyoruz. İl Emniyet Müdürümüz Dr. Hüseyin Aşkın'ın bu konuda kararlı bir duruşu var. Kendisine ve emniyet teşkilatımızın fedakar tüm mensuplarına Bağlar halkımız adına çok teşekkür ediyorum. Bağlar halkı bu olumsuz tabloyu hak etmiyor. Maalesef terör örgütleri ve çeteler yıllarca buraları istismar ederek halkımızın huzurunu kaçırdı. Bağlar bu mücadele ile özüne kavuşacaktır" dedi.