Bağlar Belediyesi'nden eğitim ve spor atağı

Bağlar Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde eğitim ve spora yönelik yaz kursları için start verildi. Yaz dönemini kapsayan kurslar, eğitim ve spor olmak üzere iki alandan oluşuyor. Eğitim kursları arasında İngilizce, satranç, resim ve zeka oyunları yer alıyor. Sporda ise futbol, voleybol, basketbol ve tenis branşlarında faaliyet gösteriliyor. Eğitim ve spor kursları, alanında uzman eğiticiler tarafından veriliyor.

Eğitim ve spor kurslarına çocuklar ve gençlerin ilgisi gün geçtikçe artıyor. Başvuru sayısı bin kişiye yaklaşırken, Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun büyük önem verdiği yaz kurslarının eğitim ve öğretim yılının başlayacağı Eylül ayına kadar belediyenin tesislerinde devam edeceği bilgisi verildi.

‘Bir çocuk bir dünya' sloganı ile hareket eden Bağlar Belediyesi, 450 bin nüfuslu ilçede yüzlerce dezavantajlı çocuk ve genci eğitim ve spor çalışmaları sayesinde geleceğe taşımayı planlıyor.