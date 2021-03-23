Bağlar Belediyesi'nden 'fahiş fiyat' denetimi

Diyarbakır'ın Ak Partili Bağlar Belediyesi, vatandaşların şikayeti üzerine zabıtalardan oluşturdukları ekip ve Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde temel ihtiyaç ürünlerinin satıldığı iş yerlerinde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Son zamanlarda yoğun şikayetlere konu olan fahiş fiyatlarla ilgili özel çalışma Bağlar Belediyesi'nden geldi. Ticaret İl Müdürlüğü ile işbirliği yapan belediyenin zabıta ekipleri, temel ihtiyaç maddelerine yönelik fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi. Etiket fiyatı ile satış fiyatı birbiri ile uyuşmayan iş yerlerine ilgili kanun maddeleri gereğince ceza yazılarak halka açık işletmelerde de maske, temizlik ve sosyal mesafe ile ilgili uyarılar yapıldı. Etiket fiyatı ile satış fiyatının farklı olduğu tespit edilen iş yerlerine ilgili kanun maddeleri gereğince yasal işlem uygulandı. Fırın ve ünlü mamullerin satıldığı işletmelerde fiyatın yanı sıra gramaj ve kalite kontrolleri de yapıldı. Denetimler hakkında açıklama yapan Başkan Hüseyin Beyoğlu, vatandaşın hak ve hukukunu her şart ve koşulda uygulamak zorunda olduklarını söyledi.

Başkan Beyoğlu'nun talimatıyla yerine getirilen denetimlerde kahvehane, çay bahçesi, dernek, lokal, kuaför ,güzellik merkezi, hamam, sauna, pazar yerleri, restoran, kafe, alış veriş merkezi, market gibi halka açık iş yerlerinde korona virüs tedbirleri kapsamında hijyen denetimleri gerçekleştirildi.

Belediyenin zabıta ve ruhsat müdürlüğü ekipleri, ayrıca bin 700 iş yerine yönelik ruhsat denetimi gerçekleştirerek eksikleri olan esnafa belediyenin her türlü kolaylığı sağladığını dile getirip işlem yapmaları için bilgilendirmede bulundu.