Bağlar Belediyesi'nden geri dönüşüm ve katı atık rekoru

Diyarbakır'ın AK Partili Bağlar Belediyesi, ilk kez uyguladığı giysi geri dönüşüm projesi ile okul çevreleri ve işlek noktalara bırakılan konteynerler sayesinde 2021 yılında 17 bin 310 tekstil ürününü toplayarak geri dönüşüme kazandırdı. Geçen yıl 4 milyon 728 bin olan ambalaj atıkları ise 5 milyon 720 bin 380 kilograma yükseltilerek rekor bir başarıya imza atıldı.

Diyarbakır'da 2019 yılında sıfır atık belgesi alan ilk belediye olan Bağlar Belediyesi, 12 Temmuz 2019 tarihli 30829 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan o zamanki adıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Belediyenin çevreyi koruma bilincini geliştirmek ve ilçede katı atık depolama alanına giden çöp miktarını azaltmak için uyguladığı Ambalaj Atıkları Toplama Projesi'nde 2021 yılında 5 milyon 720 bin 380 kilogram ambalaj atığı ve katı atık toplanarak, geçen yıla göre yüzde 30'dan fazla başarı sağlandı. Kağıt, karton, cam, metal, plastik, kompozit gibi ambalaj atıklarının belediyenin anlaşmalı olduğu lisanslı firma tarafından çöpten ayrı toplanmasını sağlayan Bağlar Belediyesi, 1 çevre koruma mühendisi ve 5 çevre koruma teknikerinin gözetiminde yapılan çalışmalarla geri dönüşüm konusunda önemli bir başarıya imza atarak, hem esnafların hem vatandaşların çevreyi koruma konusunda bilinçlendirilmesini sağladı. Kullanılmış kıyafet, ayakkabı, kemer, çanta ve benzeri kullanılmış tekstil ürünlerinin kaynağından ayrı ayrı olarak toplanarak geri dönüşüme kazandırılması amacıyla başlatılan “Tekstil Ürünleri Geri Dönüşüm Kampanyası” da Bağlar halkından tam destek alarak yoğun ilgi ile karşılaştı. İlk kez 2021 yılında uygulamaya konulan proje sayesinde 17 bin 310 kullanılmış tekstil ürünü toplandı. Okul çevreleri ve işlek noktalara konulan konteynerler ile önemli bir sosyal sorumluluk bilincinin oluşturulması da sağlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen ‘Sıfır Atık Projesi'ni çok önemsediklerini belirten Başkan Hüseyin Beyoğlu, son üç yılda rekor bir başarıya imza atarak ilçede büyük bir değişime imza attıklarını kaydetti. Başkan Beyoğlu, tekstil ürünlerinin geri dönüşüme kazandırılmasına ilişkin projenin de ilk yılı olmasına rağmen halktan ciddi bir teveccühle karşılaştığını ifade ederek, Bağlar halkına teşekkür etti.