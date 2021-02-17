Bağlar Belediyesinden gıda imalathanelerinde korona virüs denetimi

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, ilçe genelinde unlu mamul üretimi yapan iş yerlerine yönelik hijyen denetimleri gerçekleştirerek kurallara uymayanlar hakkında uyarılarda bulundu.

Bağlar Belediyesi sahada tedbirler almaya devam ediyor. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan gıda denetim ekipleri, semt semt, cadde cadde gezerek unlu mamullerin üretildiği iş yerleri ve imalathanelerde denetimler gerçekleştiriyor. Hamur kazanlarından ekmek tahtalarına ve tatlı hazırlanma makinelerine kadar bir çok başlık altında gerçekleştirilen denetimlerde, bazı iş yerlerinde hijyen ve temizlik koşullarının hiçe sayıldığı tespit edilerek yasal işlem yapıldı. Tek düşüncelerinin gıda güvenliğini sağlayarak vatandaşların sağlığını korumak olduğunu belirten Başkanı Beyoğlu, sağlıksız ortamların hem esnafa hem vatandaşa zarar verdiğini söyledi. Beyoğlu, “Beslenmenin olmazsa olmazı olan unlu mamul ve temel gıda ürünlerinin sağlıklı koşullarda hazırlanması hem esnafımıza olan güveni artıracak, hem vatandaşlarımızın sağlığını koruyacaktır. Temizlik her zaman önemlidir ancak içinde bulunduğumuz pandemi döneminde çok daha hayati hale gelmiştir. Vatandaşımızın huzurunu temin etmek ve sağlığını korumak amacıyla gıda sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerimiz aralıksız olarak devam edecektir” dedi.