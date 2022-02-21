Bağlar Belediyesinden gıda ürünleri için KDV indirimi ve etiket denetimi

Diyarbakır'da, AK Partili Bağlar Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıklanan temel gıda maddelerinde yüzde 7'lik KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesinin ardında ilçe genelinde denetimleri yoğunlaştırdı.

Zabıta ekipleri KDV indiriminin fiyatlara yansımasına ilişkin zincir marketler ve gıda ürünlerinin tüketiciyle buluştuğu iş yerlerinde etiket kontrolleri gerçekleştirdi. Bağlar Belediyesi, temel gıda maddelerinde uygulanmaya başlanan yüzde 7'lik KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesinin ardında ilçe genelinde denetimleri sıklaştırdı.

Belediye zabıtaları ile Ticaret Müdürlüğü ekipleri uygulamanın yürürlüğe girmesinin ardından zincir marketler başta olmak üzere kentteki tüm marketleri kapsayacak şekilde denetim gerçekleştirerek aykırılık tespit edilen işyerleri hakkında yasal işlem uyguladı, uyarılarda bulundu.

Raflardaki etiketleri inceleyen ekipler, satılan ürünlerle ilgili kasa fişlerini kontrol ederek öngörülen indirimin fiyatlara yansıyıp yansımadığını denetledi. Ekipler, ekmek ve unlu mamullerin işyerlerinde de gramaj ve fiyat kontrolleri gerçekleştirdi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, KDV'nin gıda ürünlerinde yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesine ilişkin Ticaret Müdürlüğü ekipleriyle eş zamanlı ve ortak bir çalışma başlattıklarını belirterek uygulamanın devam edeceğini kaydetti.