Bağlar belediyesinden hizmet atağı

Ak Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, bir hafta içerisinde kırsal bölgelerdeki yerleşim yerlerine yeni yollar kazandırarak vatandaşların ulaşım sıkıntısını çözdü.

Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ve 40 dereceyi aşan sıcak havaya rağmen hem ilçe merkezinde hem kırsal yerleşim yerlerinde eş zamanlı olarak yeni yapma, asfaltlama ve kaldırım yenileme hizmetlerini sürdürüyor. Bir hafta içinde birçok bölgeye yeni yollar kazandırıldı, ilçe merkezinde caddeler asfaltlandı. Kırsal Karahanlı Mahallesi ve bu mahalleye bağlı Sofi Halil mezrası ile Sarıdallı Mahallesindeki yeni yerleşim yerlerine kullanışlı yollar kazandırdı. Oğlaklı Mahallesi'nde ise Küme Evler mezrasına bağlı olarak son dönemlerde vatandaşlar tarafından yapılan yerleşim bölgelerine yeni yollar kazandırarak ulaşım sorunu çözüldü.

İlçe merkezinde Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki bazı caddeleri asfaltlayan ekipler, şikayet konusu olan Bağcılar Mahallesi ile Yeniköy Mezarlığını bağlayan caddeyi asfaltlayarak ulaşım için elverişli hale getirildi. Belediye tarafından asfalt serim çalışmaları tamamlanan Alipınar, Bağcılar ve Mevlana Halit Mahallelerindeki caddeler Büyükşehir Belediyesi tarafından yol çizgisi çalışmaları tamamlandı. İlçe merkezi ve kırsal bölgelerde yaptıkları hizmetlerle Bağlar'ın makus talihini değiştirmeye başladıklarını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Ekiplerimiz ilçe merkezinde ve kırsal bölgelerde hizmet seferberliğini başarılı bir şekilde yürütüyor. Birçok yerleşim bölgemiz ilk kez bu hizmetlerle tanışıyor. Vatandaşlarımızın huzurlu bir yaşam sürmesi için yola kararlı bir şekilde devam edeceğiz" dedi.