Bağlar Belediyesinden hizmet seferberliği

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilk kez açılan üç yeni sokak asfaltlanarak ulaşıma elverişli hale getirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağlar Belediyesi'nin inşasını sürdürdüğü 1.sınıf katı atık getirme tesisi ile yine belediye tarafından tahsis edilen arazide yapımı devam eden bölgenin en büyük millet bahçesinde ise sona geliniyor. Bağcılar Mahallesi'nde Bağlar Belediyesi tarafından sürdürülen hizmetlerle bölgenin üst yapısı güçlendiriliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla hızla kabuk değiştiren bölgede birçok sokak oluşturuldu, bu sokaklarda açılan yollar daha sonra belediyenin bazalt taşından ürettiği asfaltla ulaşım için konforlu hale getirildi. 1161,1163 ve 1167 numaralı sokaklar hummalı bir çalışmayla asfaltlanarak ulaşıma açıldı. Bin 500 ton asfalt serilen sokakların görüntüsü çevrede yaşayan vatandaşlardan büyük beğeni aldı.

Asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, şu ana kadar birçok yeni sokak oluşturarak vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi.

Bölgenin hızla büyümesinden dolayı hizmet ihtiyacı ve talebinin de aynı doğrultuda arttığını belirten Beyoğlu, “Burası yakın gelecekte Diyarbakır'ın kalbi durumuna gelecektir. Hızla büyüyen bir bölgemiz. Buna karşılık hizmet ihtiyacı da artıyor. Yeni cadde ve sokaklar, ara sokaklar ve kaldırımlar oluşturuyoruz. Asfaltlamada ciddi bir başarı ortaya koyuyoruz. Üç sokağımızı daha güzelleştirerek ulaşıma hazır hale getirdik. Vatandaşımızın hiç endişesi olmasın. Bağlar Belediyesi olarak tüm imkan ve kaynaklarımızla onların emrindeyiz. Yorulmak bilmeyen bir enerjimiz var. Sahada ekiplerimiz büyük özveri gösteriyor. Motivasyonumuzun kaynağı ise halkımıza olan muhabbetimizdir. Yeni hizmetlerle yolumuza devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

Bağlar'da belediye tarafından inşa edilen 1.sınıf katı atık getirme tesisi ile Bağlar Belediyesi'nin tahsis ettiği arazide Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca inşa edilen bölgenin en büyük millet bahçesinde çalışmalar aralıksız sürüyor. Başkan Beyoğlu, ilçenin çehresini önemi ölçüde değiştirmesi hedeflenen iki tesiste incelemelerde bulundu.