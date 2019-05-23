Bağlar Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine 20 bin yardım kolisi

Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçe Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere 20 bin yardım kolisi dağıtılıyor.

Bağlar Belediyesi tarafından Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, kaymakamlık ve muhtarların iş birliğiyle tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere 20 bin Ramazan kolisi dağıtılıyor. İçerisinde şeker, yağ, pirinç, makarna, salça, kuru fasulye, bulgur gibi temel ihtiyaçların bulunduğu 20 bin koli hazırlanarak Bağlar'da tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere gönderiliyor.

Konu ile ilgili bilgi veren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yapılan bu çalışmayla sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde toplumsal dayanışmayı arttırmayı amaçladıklarını söyledi. Başkan Beyoğlu, "Ramazan ayı dini açıdan çok önemli bir ay olmasının yanı sıra sosyal açıdan da yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörünün ön plana çıktığı en önemli aydır. Bizler de üzerimize düşen görev ve sorumluluğu yerine getirerek yılın her günü yanlarında olduğumuz gibi, Ramazan ayında da vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz” dedi.

"Yardımın gizliliği ilkesiyle hareket ediyoruz"

Yardımın gizliliği ilkesiyle hareket ettiklerini kaydeden Başkan Beyoğlu, yardımlaşmanın dini ve sosyal bir görev olduğunu, amaçlarının yardım yapıldığını göstermek değil bir vatandaşın derdine derman olmak olduğunu ifade etti. Bu doğrultuda ‘bir elin verdiğini diğer el görmesin' anlayışıyla hareket ettiklerini sözlerine ekleyen Başkan Beyoğlu, "Gıda paketleri daha önceden tespit edilerek fakir, yetim ailelerin adreslerine tek tek hiç kimseyi rencide etmeden asla kimsenin gururunu kırmadan Bağlar ilçemizde ikamet eden ailelere dağıtmaya başladık. Elimizden gelene kadar bu mübarek ayda bir nebze olsa da fakir, yoksul ve yetim aileleri sevindirmek bir insanlık görevidir. Yardımlarımız bayramdan sonrada devam edecektir. Fakir ailelerle ilgili tüm muhtarlarımızdan ihtiyacı olan yoksul yetim ailelerin adreslerini ve telefonlarını istedik. Çok itina ile gıda paketlerini ailelere dağıtıyoruz. Kısmet olursa Bağlar ilçemizde ne kadar fakir yoksul aile varsa ulaşıp yardım edeceğiz" diye konuştu.

Yardımın ulaştığı vatandaşlar başta Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.