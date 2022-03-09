Bağlar Belediyesi'nden kadrolu personele yüzde 60 zam

Diyarbakır'da Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) yönetimindeki Bağlar Belediyesi, kadrolu personele yüzde 60'a varan zam yaptı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kadrolu personele yüzde 60'a varan zam gerçekleştirdiklerini duyurdu. İşçinin alın terini ve emeğini önemseyen bir inanç ve gelenekten geldiklerini belirten Beyoğlu, “Bu işin mimarı, her alanda emekçinin ve çalışanların yanında olan, bu yönde çok önemli adımlar atan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Belediyemizin farklı birimlerinde çalışan emekçi kardeşlerimizin belediyemizin başarısında çok ciddi emeği var. Biz onlara teşekkür ediyoruz” dedi.