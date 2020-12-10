Bağlar Belediyesinden kırsal mahallenin eğitim yuvasına anlamlı destek

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, kırsal Yalankoz Mahallesinde bulunan okulun yenileme çalışmalarını gerçekleştirip eğitim için elverişli hale getirdi.

Bağlar Belediyesi, fiziki eksiklerini giderip alt yapısını yenilediği eğitim kurumlarına bir yenisini ekledi. Karacadağ bölgesinde bulunan Yalankoz Mahallesi İlkokulu titiz bir çalışma ile modernize edildi. Okulun çevre düzenlemesi yapılarak öğrenci ve öğretmenlerin kullandığı bahçe kilitli parke taşı döşenerek güzelleştirildi. Yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, eğitime verilen değerden dolayı Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkürlerini iletti.

"Eğitime yatırım, geleceğe yatırımdır "

20 aydır görevde bulunduklarını ve bu süre çapında ilçede bulunan eğitim kurumlarına ve eğitim çalışmalarına anlamlı katkılar sağladıklarını belirten Başkan Beyoğlu, yarınların güçlü Türkiye'si için çocukların sağlıklı koşullarda yetişmesine özel önem atfettiklerini kaydetti. Beyoğlu, “Eğitime yapılan her yatırımı insanımızın geleceğine yatırım olarak değerlendiriyoruz. Birçok eğitim yuvasını yeniledik ve öğrencilerimize giysi ve kırtasiye desteğinde bulunduk. Bu desteklerimiz devam edecek” dedi.