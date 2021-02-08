Bağlar Belediyesinden kırsal mahallenin taziye evine beton boru ve yeni yol hizmeti

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, Karacadağ bölgesinde yer alan Karahan Mahallesinde taziye evine yeni yol kazandırarak, yağışlı günlerde yaşamın olumsuz etkilenmemesi için beton boru döşeme çalışması gerçekleştirdi.

Bağlar Belediyesi, vatandaşların talebi üzerine yerleşim yerlerinde altyapı hizmetlerine devam ederek ulaşımda yaşanan aksaklıkları çözüme kavuşturuyor. Kırsal Karacadağ Mahallesinde 800 metre uzunluğunda iki yeni yol tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulurken, Develi Mahallesinde de 400 metre uzunluğunda yeni yol hayata geçirildi. Belediye ekipleri, Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla kırsal mahallelerde bulunan taziye evlerinin eksiklerini de gideriyor. Karahan Mahallesine bağlı Sofu Halil mezrasında taziye evine giden güzergahta yeni yol yapılarak yağışlı günlerde ulaşımın sağlıklı yaşanması için de 20 adet beton boru döşemesi gerçekleştirildi.

Körhat Mahallesi ara sokakları artık daha huzurlu

Merkezde ise Körhat Mahallesinin ara sokakları ve kaldırımlarında eskiyerek kullanılamaz hale gelen parke taşları değiştirildi. Yeni parke taşları döşenerek kaldırımlar ve ara sokaklar kullanışlı hale getirildi. Hizmet rekoru kırmaya devam ettiklerini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Hizmetsiz günümüz yok. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu koşullarda yaşamasına imkan tanımak için halkımızdan gelen talep ve kendi tespitlerimize göre yeni hizmetler kazandırıyoruz. Vatandaşımız huzurlu ve mutlu oldukça bizler de daha keyifle onlara hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.