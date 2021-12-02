Bağlar belediyesinden kırsal mahalleye, şehir merkezini aratmayan kalitede yol hizmeti

Geçtiğimiz yıllarda iki mahalle arasında sorun yaşanmasına yol açan ulaşım sorununu çözülmesini memnuniyetle karşılayan Topraktaş Mahallesi sakinleri, Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür etti.

Bağlar Belediyesi, ilçenin uzun yıllara dayanan ulaşım sorunlarını çözüme kavuşturmaya devam ediyor. Kırsal Topraktaş Mahallesinde, 9 metre genişlik ve üç buçuk kilometre uzunluğunda yeni yol çalışması yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

"Ulaşım kalitesini yükseltiyoruz"

Uzun yıllar ihmal edilen bir sorunu çözüme kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarına vurgu yapan Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Vatandaşlarımızın rahatlıkla kullanabilecekleri konforlu bir yol oldu. Yaptığımız çalışmalarla ilçemizde ulaşım kalitesini yükseltiyoruz. Hizmetin en iyisine layık olan milletimiz için daha yapacak çok işimiz var" ifadelerini kullandı.

Asfalt alt malzemesi döşenerek kısa sürede tamamlanan yolun ulaşımda bundan önce yaşadıkları sıkıntıları ortadan kaldırdığını dile getiren mahalle sakinleri ise, böylece şehir merkezi ve çevre yerleşim yerlerine daha konforlu koşullarda ulaşım imkanına kavuştuklarını anlattı.