Bağlar Belediyesi'nden kış öncesinde rahatlatan hizmet

Bağlar Belediyesi, geçmiş yıllarda doğa olayları ve sel baskınlarıyla gündeme gelerek mağduriyet yaşayan yerleşim yerlerinde başlattığı menfez yapma çalışmalarında kış mevsimi öncesinde çok önemli bir aşamaya geldi. Kırsal yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşların talebi üzerine Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla iki ay önce belediye tarafından başlatılan çalışmalarda 15 yerleşim yerine menfez köprü kazandırıldı. Yakın zamanda yaşanan sel baskınlarında hayvanların telef olması, tarım alanlarının zarar görmesi ve okula gidemeyen öğrencilerin mağdur olmasıyla gündeme gelen kırsal bölgelerdeki bu sorunun kısa zamanda yapılan çalışmalarla çözüme kavuşturulması vatandaşları memnun etti. Vatandaşlar, kış döneminin vazgeçilmez çilesi olan bu sorunun çözüme kavuşturulmasından dolayı Başkan Beyoğlu ve belediye birimlerine teşekkür etti.

15 yerleşim yerinde menfezler tamam

Alatos köyü merkezi ile Laçin, Keleşki, Dağsu, Tarhane ve Yayla Yolu mezraları, Kırkkoyun Köyü Örkmez ve Yiğitler mezraları, Karahan Köyü Kışla mezrası ile Batı Karakoç, Uzun Bahçe, Mucuktepe, Tokluça ve Buyuransu dış mahallelerinde tamamlanan menfez köprüler vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların geçmiş yıllarda doğa olayları ve sel baskınları karşısında büyük zorluklar yaşadığına dikkat çeken Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, iki aşamadan oluşan menfez yapma çalışmalarında ilk aşamanın başarıyla sonuçlandırıldığını söyledi. Başkan Beyoğlu, “Vatandaşlarımızın hizmetle ilgili haklı ve meşru her talebinin başımızın üzerinde yeri vardır kırsaldaki yerleşim yerleri ilk kez belediye tarafından bu hizmete kavuştu. Bu konuda bir hassasiyetimiz var. Hizmeti şehir merkezinden kırsal kesimdeki en ücra yerlere kadar götürmek istiyoruz. Belediye ekiplerimiz bunun için büyük bir gayretle çalışıyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Geçmiş yıllarda doğa olayları ve sel baskınlarında zarar gören, mağduriyet yaşayan yerleşim yerleri var. Bunlar zaman zaman acı olaylarla kamuoyuna da yansıdı. Vatandaşlarımızın hak ettiği hizmete kavuşması adına başlattığımız çalışmalarda kırsal kesimdeki yerleşim yerlerine modern menfezler kazandırdık. İki ay gibi kısa bir zamanda bunu başardık. Demek ki istenilince oluyormuş, biz bunu gösterdik. İnşallah belediyemizin imkanları dahilinde ilçemize bağlı diğer kırsal yerleşim yerlerindeki olası sorunları da çözüme kavuşturacağız” dedi.