Bağlar Belediyesi'nden örnek uygulama

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulanan sıfır atık projesinde pilot bölge ilan edilen ve bu konuda belge alan bölgedeki ilk belediye olan Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, kullanılmayan tekstil ürünleri ve giysiler için örnek bir uygulama başlattı.

Okullar, alış veriş noktaları, siteler gibi vatandaşların yoğun olduğu işlek noktalara bırakılan konteynerler aracılığıyla toplanan kullanılmış ürünler geri dönüşüme gönderilerek değerlendiriliyor. Uygulamanın halk tarafından büyük ilgi gördüğünü belirten Başkan Hüseyin Beyoğlu, “Amacımız hem bu konuda bir bilinç oluşturmak hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır” ifadelerini kullandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çevre koruma bilincini geliştirmek üzere uygulanan sıfır atık projesinde bu alanda elde ettiği başarı ile bölgede 'Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazanan ilk belediye olan ve 2020 yılı içerisinde 4 milyon 728 bin kilogram ambalaj atığı toplayarak çevrenin korunmasına büyük katkı sağlayan Bağlar İlçe Belediyesi, kullanılmayan giysilerin geri dönüşüme kazandırılması için önemli bir projeyi hayata geçirdi. Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla beraber bu projede daha çok çocuklara yoğunlaşarak bilinç oluşturmak isteyen belediye, okullar başta olmak üzere alış veriş noktaları, yaşam siteleri ve mağazalar gibi işlek bölgelere ilk etapta 100 giysi geri dönüşüm konteyneri bırakıldı. 'Geleceğin için sıfır atık' parolasıyla hazırlanan kumbaraların üzerine yazılan uyarıcı ve dikkat çekici yazılarla vatandaşlardan projeye destek olmaları istendi. Toplamda ilçe geneline 100 ayrı noktaya tekstil atığı biriktirme kumbarası bırakılırken, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu projenin halkta büyük karşılık ve destek bulduğunu söyledi.

“Bağlar bu projede örnek olacak”

Bağcılar Mahallesi'ne 50 ve eski Bağlar bölgesine de 50 olmak üzere kumbaraların dikkat çekecek şekilde tasarlandığını belirten Başkan Beyoğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın oldukça hassasiyet gösterdiği ve kıymetli eşi Emine Erdoğan'ın da hayata geçirdiği projelerle öncü olup ödül aldığı sıfır atık çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın kullanmadığı giysi, ayakkabı, çanta ve tekstil ürünleri gibi ürünleri geri dönüşüme kazandırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmaya ve özellikle çocuklar arasında bu konuda bilinç oluşturmayı amaçlıyoruz. Vatandaşlarımızın, yeni olan bu uygulamaya gösterdiği ilgi ve yüksek teveccüh ne kadar doğru bir karar aldığımızı gösteriyor. Nezih ve bilinçli olan Bağlar halkına çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte gayret ederek bu konuda örnek ilçe olacağımıza inanıyorum” diye konuştu.