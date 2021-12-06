Bağlar Belediyesi'nden örnek uygulama, yardım kolileri yerine alışveriş çeki

Diyarbakır'da sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalarla dikkat çeken AK Partili Bağlar ilçe Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların rencide olmasını önlemek amacıyla alışılagelen yardım kolilerinin yerine alışveriş çeklerini kullanıyor.

Diyarbakır'ın, 400 binden fazla nüfusu ile 36 ilden büyük olan Bağlar ilçesinde tüm belediyelere örnek olacak bir uygulama ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşılıyor. Birçok belediye tarafından uygulanan koli ve paket şeklindeki yardımları kaldıran AK Partili Bağlar ilçe belediyesi, bunun yerine vatandaşlara alışveriş çekleri verirken, vatandaşlar alkol ve sigara gibi zararlı ürünleri içermeyen kartlarla gıda marketlerinde ihtiyaç duydukları ürünleri alabiliyor. Bu yöntemle vatandaşların rencide olmasını önledikleri gibi aradaki bürokratik engelleri de kaldırdıklarını belirten Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşlara kendi cep telefonunu verdiğini, aynı zamanda oluşturdukları ekiplerle de ihtiyaç sahiplerinin tespit edildiğini söyledi.

“Telefonum 24 saat tüm vatandaşlarımıza açık”

Başkan Beyoğlu, ”Koli ve paket olayı vatandaşı rencide ediyordu. Bu yüzden bunu kaldırarak anlaşma yaptığımız marketler üzerinden alışveriş çekleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Vatandaşımız, sigara ve alkol hariç istediği tüm alışverişi bu kartlarla gönül rahatlığıyla yapabiliyor. Telefonum 24 saat tüm vatandaşlarımıza açık. Yine belediyemizin ilgili birimleri aracılığıyla gelen talepleri zaman kaybetmeden imkanlar dahilinde karşılıyoruz. Vatandaşlar, uygulamadan çok memnun. 2019 yılından bu yana ihtiyaç sahibi vatandaşlara 25 milyon lira değerinde ayni ve nakdi destek sağlayarak 60 bin kişiye de giysi desteğinde bulunduk. Bağlar Belediyesi, kendisine ait olan giyim mağazası aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine giysi desteğinde bulunmaya devam ediyor. Buraya gelen kimseyi geri çevirmeyin. Bilhassa çocukların tüm ihtiyaçlarını karşılayarak tepeden tırnağa kadar giydirin şeklinde de talimat verdim" dedi.