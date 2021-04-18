Bağlar Belediyesinden pandemi kahramanlarına asfalt hizmeti

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, kendi sorumluluk bölgesinde bulunmamasına rağmen Dicle Üniversitesi Hastanesini bulunduğu kampüsü asfaltlayarak hastane personeli ve hastaneye gelen vatandaşlar için kullanışlı hale getirdi.

AK Partili Bağlar Belediyesi, Karacadağ bazalt taşından üretmiş olduğu uzun ömürlü ve kaliteli asfaltla ilçenin yanı sıra ilçe sınırları dışında bulunan kurum ve kuruluşların bulunduğu bölgelere de hizmet ulaştırıyor. Talep üzerine, uzun yıllardır asfaltlanmadığı için kullanılamaz hale gelen ve özellikle yağışlı günlerde kötü bir görüntü oluşturan Dicle Üniversitesi Hastanesinin bulunduğu alan sıcak asfalt ile güzel bir görüntüye kavuşturuldu. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, asfaltlama çalışmalarını takip ederek Belediye Başkan Yardımcısı Ferit Tutşi'den bilgi aldı. Başkan Beyoğlu, hastane kampüsünde bulunan vatandaşlarla da sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Dicle Üniversitesi Hastanesinin pandemi sürecinde önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirten Başkan Beyoğlu, ''Bu kritik süreçte fedakarca çalışan sağlık kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Onlara desteğimiz tamdır. Huzurlu bir ortamda görev yapmaları için hastane bölgemizi kendi üretimimiz olan asfaltla güzelleştirdik. Hamdolsun, bazalt taşından üretmiş olduğumuz uzun ömürlü ve kaliteli asfalt şehrimizin tamamına yetecek kadar var. Bizim için önemli olan insanımızın hak ettiği huzurlu koşullarda yaşamasıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü ve güven veren liderliğinde tüm imkanlarımızla bunun için varız'' dedi.