Bağlar Belediyesinden seyreltilmiş sınıflarda TYT-AYT kursu

Ak Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, geçen yıl başlattığı ve 36 öğrencinin Türkiye'nin iyi üniversitelerine yerleşmesiyle önemli başarı sağladığı TYT-AYT kursları, bu yıl pandemi koşullarının getirdiği zorunlu tedbirlerle başladı.

Bakım ve onarımdan geçirilerek yenilenen eğitim merkezinde 180 öğrenci, sosyal mesafe kuralının uygulandığı seyreltilmiş sınıflarda ders görüyor. Maddi imkanı olmayan 180 öğrenci, belediyenin korona virüs önlemlerine uygun olarak tasarladığı steril koşullarda üniversite hayaline kavuşmak için ders başı yaptı. Pandemi nedeniyle geçen yıla göre öğrenci sayısı ve kapasitesi zorunlu yüzde 20 oranında düşerken, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Test (AYT) sınavlarına hazırlanan öğrenciler sosyal mesafe ve hijyen kuralları esas alınarak seyreltilmiş şekilde konumlandırılarak sınıf düzeni oluşturuldu. Ücretsiz olarak verilen kurslara katılan öğrencilere Başkan Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla kitap, kırtasiye ve benzeri destekler ücretsiz olarak sağlandı. Haftanın 5 günü hizmet veren eğitim merkezinde birçok alanda uzman eğitimciler, öğrencilere üniversite sınavlarına hazırlık müfredatına uygun olarak ders veriyor.

Öğrenciler ve veliler, Başkan Hüseyin Beyoğlu'na yapılan çalışma için teşekkür etti.