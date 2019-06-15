Bağlar Belediyesinden yoksul vatandaşlara yemek hizmeti

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Türk Kızılay ile yaptıkları işbirliği sonucunda yoksul vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek aşevini hayata geçirmek üzere olduklarını söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçeyi kısa zamanda hizmet konusunda model bir yerleşim yeri haline getireceklerini söyledi. Başkan Beyoğlu, vatandaşları seçimden seçime hatırlama gibi bir anlayışa sahip olmadıklarını, tam aksine her gün, hatta her saat halkla iç içe olmayı misyon edindiklerini belirtti.

“Yoksul vatandaşlar için aşevi”

Kızılay ile yaptıkları iş birliği sonucu günlük 5 bin kişiye yemek hizmeti verecekleri aşevini hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Beyoğlu, “Mazeret üretmeden pratik yöntemlerle Bağların sorunlarını çözüme kavuşturacağız. Sosyal belediyeciliği esas alıyoruz. Ülkemizin gururu olan Kızılayla işbirliği yaparak günde 5 bin muhtaç vatandaşımıza hizmet vermek üzere aşevini hayata geçiriyoruz. Hizmet görmeyen mahalle, sokak kalmayacak. Yollarımızı yapacağız, alt yapı konusundaki tüm eksikleri gidereceğiz. Gerekli tespitleri yapıyoruz, yapılması gereken ne varsa süratle yerine getireceğiz. Hiçbir şekilde mazeret üretmeyeceğiz. Bu makamlar hizmet üretme ve çözüm makamlarıdır. Tüm ekiplerimizle beraber vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda pratik ve sonuç getirici, bugüne kadar yapılmayan hizmetleri gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki günlerde bu konuda çok önemli adımlar atacağız. Hiçbir siyasi ayrım yapmadan halkımıza hizmet edeceğiz. Bizim vatandaşlarımızın gönlüne girmekten, dualarını almaktan başka hiçbir beklenti ve düşüncemiz yoktur” diye konuştu.