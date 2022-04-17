İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bağlar Belediyesi'nin çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi ekipleri, park ve bahçe düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi ekipleri, park ve bahçe düzenleme çalışmalarına devam ediyor.


Bağlar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayına rağmen ilçe genelindeki parklarda çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şefi Sahip Yıldırım, çalışmaların hem gündüz hem iftardan sonra yapıldığını ifade ederek, Ramazan ayında iftardan önce ve sonrasında çalışmalar yaptıklarını söyledi. Yıldırım, çim ve ağaç bakımından park içi temizliğe kadar görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.