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Bağlar Belediyesinin desteği ile üniversiteyi kazandılar

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesinin açtığı tam teşekküllü ve modern imkanlarla donatılmış eğitim merkezinde TYT-AYT kurslarına katılan öğrencilerden 36’sı aralarında Ankara ve Istanbul’daki üniversitelerin de bulunduğu önemli bölümlere yerleşti.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesinin açtığı tam teşekküllü ve modern imkanlarla donatılmış eğitim merkezinde TYT-AYT kurslarına katılan öğrencilerden 36'sı aralarında Ankara ve Istanbul'daki üniversitelerin de bulunduğu önemli bölümlere yerleşti.


Belediyenin kütüphaneyi eğitim merkezine dönüştürüp özel okulları aratmayan teknik imkanlarla donattığı TYT-AYT kurslarında başarılı olup Türkiye'nin önemli üniversitelerinde hayalini kurdukları bölümlere yerleştiler. Öğrenciler, sevinçlerini kendilerine bu imkanı sağlayan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile paylaştı. Tıp, hukuk ve öğretmenlik gibi öne çıkan alanlarında da bulunduğu bölümleri kazanan öğrenciler, Başkan Beyoğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundu.



"Sizi hiç unutmayacağız"


Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mirzeydin Yaşar'ın da katıldığı ziyarette öğrenciler, pandemi sürecine rağmen belediyenin desteğiyle iyi koşullarda üniversite sınavlarına hazırlanarak hedefledikleri bölümlere yerleştiklerini dile getirerek, "Sizi hiç unutmayacağız " deyip Başkan Beyoğlu'na teşekkür etti.



"Bizler sadece imkan sağladık, başarı sizlerindir"


Öğrencilerin sözleri karşısında duygulanan Başkan Beyoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünü yaptığı eğitim seferberliği kapsamında sizlere bu imkanları sağladık. Sizler de emek vererek başarılı oldunuz. Ülkemiz, Diyarbakır'ımız ve ailelerinize faydalı, hayırlı evlatlar olarak güzel hizmetlerde bulunmanız temennisi ile üniversite hayatınızda başarılar diliyoruz” dedi.

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