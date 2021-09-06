Bağlar Belediyesinin desteklediği öğrencilerin konservatuvar rekoru

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesinin sağladığı destek ve imkanlarla iki ay boyunca eğitim gören 14 öğrenci hedefledikleri üniversitelerin konservatuvar bölümlerine yerleşerek büyük başarıya imza attı. 1 öğrenci ise güzel sanatlar lisesine yerleşti. Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra Başkan Beyoğlu'nu ziyaret eden öğrenciler, sağladığı imkanlar nedeniyle teşekkür etti.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesinin tahsis ettiği imkanlarla konservatuvar sınavlarına hazırlanan öğrenciler, özel yetenek sınavlarında rekor başarıya imza attı. Belediyenin ücretsiz özel yetenek kurslarıyla iki ay boyunca eğitim sürecinden geçen 38 öğrencinin 16'sı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda barajı geçerek özel yetenek sınavlarına girme hakkı kazandı. Bu öğrencilerin 14'ü farklı şehir ve üniversiteler için yapılan sınavlarda başarılı olarak konservatuvar bölümlerine yerleşti.

İzmir Ege Üniversitesi'ne 1, Diyarbakır Dicle Üniversitesi'ne 6, Kars Kafkas Üniversitesi'ne 1, Van Yüzüncüyıl Üniversitesi'ne 6 olmak üzere 14 öğrenci üniversitelerin konservatuvar bölümlerinde okuma hakkı kazandı. 1 öğrenci ise Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi'ne yerleşti.

“Biz imkan sağladık, başarının mimarı sizlersiniz”

Eğitmenler Necat Muzafferoğlu, Ahmet Erdem ve Recep Aras ile başarılı öğrenciler Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret ederek başarılarını paylaştı, sağladığı imkanlar nedeniyle kendisine teşekkür etti. Eğitmenler ve öğrenciler, Beyoğlu'nun eğitime verdiği desteğin gençlerin geleceğe hazırlanmasında örnek bir olay olduğunu dile getirdi. Elde ettikleri başarılardan dolayı eğitmen ve öğrencileri tebrik eden Başkan Beyoğlu, “Bizim yaptığımız aslında milletin hakkı olanı millete vermektir. Bu imkanların sahibi vatandaşlarımızdır, evlatlarımızdır. Biz imkanları size seferber ettik, siz de çok çalışarak başarılı oldunuz. İnanıyorum ki bu azim ve kararlılıkla üniversite hayatında da başarılı olarak ülkemize çok büyük hizmetlerde bulunacaksınız” diye konuştu.