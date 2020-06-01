İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bağlar Belediyesinin kadın çalışanları kan bağışında bulundu

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, kan stoku azalan Kızılay’a destek vermeye devam ediyor.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, kan stoku azalan Kızılay'a destek vermeye devam ediyor.


Bağlar İlçe Belediyesi, korona virüs (Covid-19) ile mücadelede kan stoku azalan Kızılay'a kan bağışında bulunarak destek olmaya devam ediyor. Zabıta ve gıda denetim ekibinden sonra Kadın ve Aile Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kadın çalışanlar da gezici kan aracına gelerek kan bağışında bulundu. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ise geçen hafta kan bağışında bulunarak örnek davranış sergilemişti. Kızılay yetkilileri örnek davranışından dolayı Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.