Bağlar Belediyesi'nin milli sporcuları, Balkan Şampiyonası'nda

Sakarya'da devam eden Türkiye Karate Şampiyonası'nda mücadele eden Bağlar Belediyesporlu milli sporculardan Sena Kızılaslan'ın şampiyon olmasından sonra Amine Akçmak da U21 kategorisinde Türkiye üçüncülüğü elde etti. Kızılaslan ve Akçakmak, gelecek ay Sırbistan'da yapılacak Balkan Şampiyonası'nda milli takım formasıyla mücadele edecek.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun gençlerin farklı kategorilerde sporla tanışmasına ve başarılı olmasına yönelik destekleri olumlu sonuçlar meydana getirmeye devam ediyor. Bağlar Belediyespor'un milli sporcuları, Balkan Karate Şampiyonası'nda ve Türkiye milli takımında yer alma hakkı elde ederek Diyarbakır adına önemli bir başarıya imza attı. Sakarya'da devam eden Türkiye Şampiyonası'nda kadınlar 59 kiloda şampiyonluğa ulaşan Sena Kızılaslan'dan sonra bu kez de Bağlar Belediyespor'un bir başka milli sporcusu Amine Akçakmak, kadınlar U21 kategorisinde 68 kiloda üçüncülük elde etti. Kızılaslan ve Akçakmak, bu başarı sayesinde milli takıma seçilerek Sırbistan'ın ev sahipliğinde haziran ayında gerçekleşecek Balkan Şampiyonası'nda, Türkiye adına yarışma hakkı kazandı.

“Hüseyin başkan sporun ve sporcunun dostudur”

Antrenör Mehmet Yazar, iki sporcularının Balkan Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazanmasının önemli bir başarı olduğuna belirterek, Sena Kızılaslan'ın ayrıca Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak ve milli takım kadrosuna seçilme potansiyelinin de çok yüksek olduğunu söyledi. Yazar, “Bizlere her türlü desteği sağlayan Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu'na, Diyarbakır gençliği adına çok teşekkür ediyorum. Başkanımız, sporun ve sporcunun dostudur, bugüne kadar yaptığı uygulamalarıyla da bunu ortaya koymuştur. Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi, kentimizi ve belediyemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Sena Kızılaslan inşallah Avrupa Şampiyonası müjdesini de verecektir” dedi.