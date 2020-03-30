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Bağlar Belediyesinin milli sporcularından ‘evde kal' çağrısı

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, yeni tip korona virüs salgınına karşı tedbirler almaya devam ederken, vatandaşları evde kalmaya teşvik etmek için bir anlamlı çağrı da milli sporculardan geldi.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, yeni tip korona virüs salgınına karşı tedbirler almaya devam ederken, vatandaşları evde kalmaya teşvik etmek için bir anlamlı çağrı da milli sporculardan geldi. Bağlar Belediyesinin milli karatecileri, sosyal medya üzerinden yayınladıkları kısa videolarla ‘evde kal, sağlıklı kal' mesajını paylaştı.


Bağlar Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de yayılan yeni tip korona virüs salgınına karşı gerçekleştirdiği dezenfekte çalışmaları, gıda denetimleri ve sokağa çıkma yasağı uygulanan yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmetlerle dikkat çekerken, vatandaşları evde kalmaya teşvik edecek çalışmalara da imza atıyor. Anlamlı adım Bağlar Belediyesinin milli sporcularından geldi.


Sena Kızılaslan, Zeynep Akçakmak ve İrem Nur Yazar ‘evde kal, sağlıklı kal' sloganını içeren videolar hazırladı. Milli karateciler bunları sosyal medya üzerinden paylaşarak vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu.

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