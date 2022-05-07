Bağlar Belediyesi'nin milli sporcusu Sena Kızılaslan yeniden Türkiye şampiyonu oldu

Sakarya'da düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonasında büyük bir başarıya imza atan Bağlar Belediyesporlu milli sporcu Sena Kızılaslan bir kez daha Türkiye şampiyonu olarak Diyarbakır'ın ismini zirveye taşıdı. Şampiyon sporcu, başarısını bugüne kadar kendisine sahip çıkan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na armağan etti.

Bağlar Belediyespor'un daha önce de Türkiye şampiyonluğu yaşayan milli sporcusu Sena Kızılaslan, karatede bir kez daha Diyarbakır'a şampiyonluk kazandırdı. Sakarya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Ümit Genç ve U-21 Yaşaltı Karate Şampiyonası'nda 59 kiloda yarışan Sena Kızılaslan, bütün rakiplerini geride bırakarak Türkiye Ümit Genç Kadınlar kategorisinde şampiyonluğa uzandı.

"Şampiyonluğu başkanıma ve memleketime armağan ediyorum "

Altın madalyanın sahibi olan Sena Kızılaslan, şampiyon olduğunun kesinleşmesinden sonra antrenörü Mehmet Yazar'a sarılarak büyük sevinç yaşadı. Duygusal anlar yaşayan milli takım ve Bağlar Belediyespor antrenörü Yazar, bu başarının ciddi bir emek ve özveri sonucu geldiğini ifade ederek Sena Kızılaslan'ı kutlayıp maddi ve manevi desteğinden ötürü Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür etti.

Bir kez daha Türkiye şampiyonluğu gibi önemli bir başarıyı Diyarbakır'a kazandırmanın haklı gururunu yaşadığını belirten Sena Kızılaslan, "Hem bana hem spora ve sporcuya destek veren, maddi ve manevi olarak her zaman yanımızda yer alan Bağlar Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu'na ve kimliğini taşımakla gurur duyduğum memleketim Diyarbakır'a armağan olsun. Üzerimizde büyük emeği olan Mehmet Yazar, Ahmet Yazar ve Ayşe Meryem Yazar hocalarıma da çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu başarı bizi gururlandırdı"

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, şampiyon sporcu Sena Kızılaslan ve başarıda pay sahibi olan antrenörleri tebrik etti. Beyoğlu, "Spora ve sporcuya her zaman tam destek veriyoruz. Gençlerin sporda başarılı olarak memleketimizin ismini zirveye taşımasını önemsiyoruz. Sena Kızılaslan kızımızın Türkiye şampiyonu olmak gibi son derece anlamlı olan bir başarı elde etmesi haklı bir sevinç meydana getirdi. Sporcumuzu en kalbi duygularımla tebrik ediyor, emek veren hocalarımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu.